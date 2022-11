Portogallo, Santos: «Vogliamo regalare una gioia ai portoghesi»

Le parole di Santos, ct del Portogallo: « punto di partenza è il ‘noi’ e di Ronaldo non si è proprio parlato»

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio col Ghana dei lusitani all’esordio di Qatar 2022. Di seguito le sue parole

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è regalare una grande gioia al popolo portoghese, mettendoci tanta qualità, lavoro e passione in ogni partita. Vincere una competizione come questa è molto difficile per qualsiasi squadra, basta guardare le prime partite. C’è sempre più equilibrio, è difficile, ma confidiamo in noi stessi e ci fidiamo l’uno dell’altro. Il punto di partenza è il ‘noi’ e di Ronaldo non si è proprio parlato».

SCONFITTA ARGENTINA – «Una partita non cambia la percezione, ci sono otto, nove squadre che sono venute qui con l’intenzione di vincere. Non credo che l’Argentina non sia più tra le favorite perché ha perso. Per quanto ci riguarda, abbiamo l’ambizione e la capacità di lottare per questo sogno. Non siamo presuntuosi, abbiamo solo fiducia nella qualità della nostra squadra e nel nostro lavoro».

GHANA – «In qualsiasi competizione la prima partita è molto importante, ma siamo stati campioni d’Europa pareggiando le prime tre gare. Il Ghana è una squadra super organizzata, molto veloce nelle transizioni e negli attacchi rapidi, con giocatori di altissima qualità, conosciamo bene l’avversario e lo rispettiamo, ma dobbiamo pensare a noi stessi e a raggiungere la vittoria».