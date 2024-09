Portogallo-Scozia: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Estadio Da Luz andrà in scena la sfida tra Portogallo-Scozia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Da Luz di Lisbona si giocherà la sfida di Nations League tra Portogallo-Scozia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha; Pedro Neto, Ronaldo, Leao. Ct. Martinez.

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Hanley, McKenna, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Christie; Dykes. Ct. Clarke.

Orario e dove vederla in tv

Portogallo-Scozia si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 settembre per il girone di Nations League. Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva in Italia. La partita sarà però visibile in streaming gratuitamente per tutti sul sito UEFA Tv.