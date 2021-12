Pradè: «Ingiusta l’espulsione di Biraghi, non era neanche fallo»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale del club viola dopo il pareggio contro il Sassuolo

PAROLE – «Ci prendiamo la prestazione e la voglia di questa squadra. Il Franchi ci ha sostenuto in maniera incredibile. Abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo per andare in vantaggio, ma poi loro in due situazioni sono riusciti a portarsi sul 2-0. Anche Consigli ha fatto dei veri e propri miracoli, questo ti può abbattere ma siamo stati bravissimi a reagire e devo fare i complimenti ai nostri giocatori. Sono convinto che in 11 contro 11 sarebbe stata un’altra gara fino alla fine. Sull’espulsione non mi trovano d’accordo, forse non c’era neanche il fallo».