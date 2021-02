Fiorentina, Pradè: «Amarezza e delusione. Su Ribery e Kokorin…»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato prima della gara contro lo Spezia: ecco le sue dichiarazioni

RIBERY – «Quando i migliori mancano la squadra non è migliore, e Ribery è un riferimento anche al di fuori dal campo. C’è amarezza e delusione, non pensavamo di ritrovarci con questa classifica ma ora dobbiamo combattere».

KOKORIN – «Per generosità ha spinto troppo, aveva vecchie cicatrici. Non è al 100% ma è su una buona strada, l’abbiamo preso per il futuro oltre che per il presente, speriamo di averlo presto».