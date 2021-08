Praet è un giocatore del Torino: il comunicato del club granata

Dennis Praet torna in Italia dopo l’esperienza alla Sampdoria. Il centrocampista belga ha firmato per il Torino

Con un comunicato ufficiale, il Torino ha annunciato l’arrivo di Dennis Praet dal Leicester City. Il belga fa ritorno in Italia dopo l’esperienza con la Sampdoria:

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Leicester City Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Praet.

Praet è nato a Lovanio, in Belgio, il 14 maggio 1994. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Genk, nel 2010 si è trasferito all’Anderlecht, formazione con la quale l’anno successivo ha debuttato in prima squadra nella Jupiler Pro League, il massimo campionato belga. Dopo cinque stagioni, nelle quali ha collezionato 182 presenze e 27 reti tra campionato e coppe, laureandosi per tre volte campione del Belgio, è stato acquistato dalla Sampdoria. Con i blucerchiati – con cui ha giocato dal 2016 al 2019 – ha debuttato in Serie A il 28 agosto 2016 in occasione della sfida vinta 2-1 contro l’Atalanta. Dopo 106 presenze e 4 gol, nel 2019 si è trasferito in Inghilterra, al Leicester City, formazione che nel 2021 ha vinto Coppa d’Inghilterra e Community Shield e con cui ha disputato le ultime due stagioni di Premier League. Per Praet anche 13 presenze e 1 gol con la maglia della Nazionale belga.

Tutto il Torino Football Club accoglie Praet con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!».