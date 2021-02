Prandelli: «Il mio futuro? Più importante quello della Fiorentina» – VIDEO

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa in previsione della gara contro la Sampdoria. Le sue parole

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa in previsione della gara contro la Sampdoria. Le sue parole

FUTURO – «La premessa l’ho fatta il primo giorno dicendo che non avrei mai creato problemi a questa società. Se ho scelto di entrare in una situazione del genere sapevo i rischi che correvo. Ai programmi ci penserà la dirigenza e a prescindere dalle decisioni non farò polemiche».