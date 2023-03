Precedenti Inter-Lecce: i numeri del match di San Siro – VIDEO

Nel prossimo match del campionato di Serie A l’Inter affronterà il Lecce allo stadio San Siro. Ecco i precedenti della sfida

L’Inter arriva da una sconfitta a Bologna dove ha ricevuto parecchie critiche, a partire da quella di Lautaro Martinez.

Anche la dirigenza in settimana ha cercato di scuotere la squadra, Marotta ha confermato la fiducia a Inzaghi ma chiede un salto di qualità.

Anche il Lecce arriva da un passaggio a vuoto in casa con il Sassuolo.

Con 27 punti, i salentini sono in una situazione tranquilla, a +10 dalla terzultima.

