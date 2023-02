Precedenti Sassuolo-Napoli: i numeri del match del Mapei Stadium – VIDEO

Nel prossimo match del campionato Serie A si affronteranno Sassuolo e Napoli. Ecco i precedenti della sfida del Mapei Stadium

Sassuolo-Napoli

Il Sassuolo è reduce da un 2-2 a Udine dove è riuscito a rimontare due volte lo svantaggio

Nuova tegola per Dionisi: alla Dacia Arena è uscito dal campo anzitempo Berardi, non è il suo primo infortunio in stagione

Il Napoli viaggia a mille, in attesa dell’andata degli ottavi di Champions contro l’Eintracht Francoforte

Anche nell’ultima gara in casa con la Cremonese Kvaratskheila e Osimhen hanno regalato gol e spettacolo



