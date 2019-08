Preliminari Champions League: l’Olympiacos vede la fase a gironi, pareggio spettacolare tra Young Boys e Stella Rossa

Notte di Champions League, la seconda del decisivo turno preliminare dopo quella che ha visto l’Ajax costretta al pareggio dall’Apoel Nicosia. A staccare di fatto il pass per la fase a gironi, allora, è innanzitutto l’Olympiacos che si è imposto sul Krasnodar con un 4-0 che non ammette repliche.

Vittoria pesante anche per la Dinamo Zagabria, che ha superato il Rosenborg 2-0 con un calcio di rigore di Petkovic, ex Serie A, ed una rete di Orsic. Spettacolare pareggio per 2-2, infine, tra Young Boys e Stella Rossa, in una partita divertente ma dal risultato stretto per gli svizzeri per quanto prodotto in campo.