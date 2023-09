Premier League, due cinquine per City e Tottenham

Il Manchester City continua a guidare con autorevolezza la Premier League. Contro il Fulham la squadra di Guardiola domina con un netto 5-1: a segno Alvarez e Ake e poi Haaland con una tripletta, mentre per i Cottagers il gol della bandiera è di Ream.

Alle spalle dei Citizens, il nuovo Tottenham di Postecoglou, orfano di Kane, non è da meno. Contro il Burnley finisce 5-2: per gli Spurs segnano Son, tre gol anche per lui, Maddison e Romero. Al momento la classifica vede il City in testa, con il Tottenham dietro di due punti.