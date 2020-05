Premier League, due nuovi positivi al Coronavirus

Due nuovi casi di Coronavirus in Premier League dopo i test effettuati nel corso della settimana: la situazione

Sono emersi due nuovi casi di positività al Coronavirus in Premier League. I tesserati, dei quali non sono stati resi noti i nomi, osserveranno un periodo di isolamento di sette giorni prima di poter tornare in campo per gli allenamenti.

I risultati sono stati comunicati dopo il secondo giro di tamponi effettuati tra martedì e venerdì su 996 persone tra calciatori e staff dei vari club del campionato inglese.