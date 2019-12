Premier League, Guardiola da record: battuto Mourinho

Pep Guardiola è nella storia della Premier League. Grazie alla vittoria per 2-0 contro lo Sheffield United, il tecnico del Manchester City è stato il più veloce a sfondare il muro dei 100 successi in campionato.

Lo ha fatto dopo 134 incontri, aggiudicandosi il primato che fino a qualche ora fa apparteneva a José Mourinho, che aveva tagliato il traguardo in seguito a 142 partite.

1️⃣0️⃣0️⃣ @premierleague wins for Pep!

The quickest manager to reach the landmark! 👏

🔵 #MCISHU #ManCity pic.twitter.com/OAqZe3WUAf

— Manchester City (@ManCity) December 29, 2019