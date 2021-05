Premier League, Manchester City campione se... : le combinazioni

Il Manchester City di Pep Guardiola potrebbe diventare campione d’Inghilterra senza neanche giocare. Ecco le possibili combinazioni

Manchester City saldo al comando del campionato inglese e manca davvero poco agli uomini di Pep Guardiola per laurearsi campioni d’Inghilterra.

l 7° titolo potrebbe arrivare senza nemmeno giocare. Domani e giovedì toccherà al Manchester United, che deve almeno ottenere 4 punti, meglio ancora se prende la posta piena. Situazione tutt’altro che scontata, considerando che sia il Leicester che il Liverpool sono in piena corsa per un posto in Champions. La situazione.

MANCHESTER CITY punti 80

14 maggio, NEWCASTLE

18 maggio, BRIGHTON

23 maggio, Everton

MANCHESTER UNITED punti 70

11 maggio, Leicester

13 maggio, Liverpool

18 maggio, Fulham

23 maggio, WOLVERHAMPTON