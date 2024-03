Premier League, penalità Nottingham Forest: il comunicato del club

Premier League, il comunicato del Nottingham Forest dopo l’ufficialità della penalizzazione di quattro punti della squadra

La Premier League ha ufficializzato la penalità di 4 punti al Nottingham Forest, per non aver rispettato i regolamenti in materia di sostenibilità finanziaria. Il club ha subito risposto alla FA con un comunicato.

«Il club è estremamente deluso dalla decisione della Commissione di imporre al club una sanzione di quattro punti, da applicare con effetto immediato. Nonostante questo, ringraziamo la commissione per aver accettato di affrontare la questione in tempi rapidi. Il club ritiene fondamentale per l’integrità del campionato che le accuse vengano risolte nella stagione in cui vengono pronunciate. Siamo rimasti estremamente sconcertati dal tono e dal contenuto delle osservazioni presentate dalla Premier League alla Commissione. Dopo mesi di impegno con la Premier League e una cooperazione eccezionale, questo è stato inaspettato e ha danneggiato la fiducia che avevamo nella Premier League»