Premier League, una squadra rischia una grossa penalizzazione

Premier league, rischia di cambiare la classifica in zona salvezza: un club ha ricevuto una penalizzazione di quattro punti

Cambia la classifica della Premier League e non per questioni di campo: come riportato dal Guardian una squadra ha ricevuto una penalizzazione di quattro punti.

Si tratta del Nottingham Forest: la società è stata punita per Superato il limite consentito di 105 milioni di sterline di perdite nell’arco delle ultime tre stagioni. La dirigenza della squadra, pur avendo ammesso la violazione, è pronta a fare ricorso: al momento terzultima ad un punto dalla salvezza, con la penalità scivolerebbe a pari punti con il Burnley penultimo in classifica.