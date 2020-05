Presidente Crystal Palace: «Proviamo a seguire la Bundesliga»

Il presidente del Crystal Palace, Steve Parish, ha puntualizzato di voler concludere la stagione 2019/20 di Premier League

Il Crystal Palace ha ribadito la propria posizione tra chi vorrebbe concludere la stagione di Premier League. Queste le parole del presidente Steve Parish ai microfoni della BBC.

«Verremmo meno al nostro dovere se non trovassimo un modo per provare a riprendere la stagione, ma potrebbe rivelarsi ugualmente un compito più grande di noi. Proviamo a seguire quanto sta avvenendo in Bundesliga, anche per capire meglio quali sono le principali sfide da affrontare».