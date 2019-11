A Vinovo, la 9ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Juventus e Chievo: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti

Passeggiata di salute, se non fosse per gli scrosci di pioggia, per una Juventus Primavera che sembra effettivamente aver archiviato il proprio periodo di difficoltà. Col Chievo è il cinismo della truppa Zauli a regalare ai bianconeri la quarta vittoria consecutiva: 4-1 all’Ale&Ricky.

Juventus Chievo Primavera: la sintesi del match

Bianconeri scatenati nel primo tempo: tris bianconero a firma Leo-Fagioli-Ranocchia. Nella ripresa il gol di Martires Farrim non rianima completamente un Chievo tardivo nella reazione e punito ulteriormente nel finale da una prodezza di Fagioli. Passo indietro per i gialloblù di Mandelli che incappano in un brutto ko dopo i tre punti col Torino. I clivensi navigano sempre in acque agitate.