A Vinovo, l’11ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Juventus e Torino: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti

Allo Juventus Training Center di Vinovo (TO), Juventus e Torino Primavera si sono affrontate nel match valido per l’11ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20.

Migliore in campo: Dragusin

Juventus Torino Primavera 1-1: cronaca del match

(Marco Baridon inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Un 1-1 agrodolce per la Juve Primavera nel derby della Mole contro il Torino. All’Ale&Ricky di Vinovo, a far calare il sipario sulla stracittadina è un pareggio che interrompe la striscia di vittorie dei bianconeri, dando invece continuità al percorso di crescita del Torino di Sesia.

Match incanalato subito in binari bianconeri dalla rete di Dragusin, bravo a sfruttare un calcio d’angolo per incornare in rete il vantaggio. A fissare l’1-1, poi, ci pensa Freddi Greco, che ribadisce in rete la respinta di Israel sul tiro di Rauti. Secondo tempo in equilibrio, con l’occasione finale capitata sui piedi di Garetto che avrebbe potuto cambiare l’epilogo dell’incontro.

Juve Primavera (4-3-1-2): Israel; Bandeira, Gozzi, Dragusin, Anzolin; Ahamada, Leone (65′ Sekulov), Fagioli; Tongya (83′ Da Graca); Petrelli, Moreno (65′ Sene). All. Zauli. A disp. Raina, Dadone, Riccio, Vlasenko, De Winter, Stoppa, Gerbi

Torino Primavera (3-5-2): Lewis; Celesia, Singo, Marcos Lopez; Ghazoini (74′ Siniega), Adopo, Onisa, Freddi Greco, Michelotti (89′ Enrici); Rauti (89′ Garetto), Moreo (74′ Kone). All. Sesia. A disp. Trombini, Edo, Tesio, Rotella, Ricossa, Ibrahimi