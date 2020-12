Primavera 1: prolungata la sospensione fino al 10 gennaio

Ultim’ora, prolungata la sospensione del campionato Primavera fino al 10 gennaio. Le ultime sulla decisione della Lega

Il Consiglio di Lega ha deliberato per il prolungamento della sospensione del campionato Primavera fino al prossimo 10 gennaio. Ecco la decisione del Consiglio.

«Il Consiglio di Lega tenutosi in data 27 novembre 2020, ricordata la delibera assunta in occasione della riunione consigliare del 6 novembre 2020 (in prosecuzione dal 30 ottobre 2020); – considerata la persistenza delle problematiche legate alla pandemia Covid-19 e l’esigenza prioritaria di continuare a tutelare quanto più possibile la salute e la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori di tutte le Competizioni Primavera TIM organizzate della Lega; -considerata, con riferimento alle Competizioni Primavera TIM, l’attuale impossibilità di assicurare le medesime misure di prevenzione e protezione vigenti ed applicabili nelle Competizione professionistiche e volte a limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2; -considerato il costante utilizzo dei calciatori delle squadre Primavera nelle cosiddette Prime squadre; Ha deliberato di prorogare la sospensione del Campionato Primavera 1 TIM e della Primavera TIM Cup – il cui termine scadrà il 3 dicembre prossimo – fino al 10 gennaio 2021».