Proabili formazioni Spal-Atalanta: torna Ilicic ma partirà dalla panchina

Probabili formazioni Spal-Atalanta: ecco come scenderanno in campo le due squadre nel “Monday Night” di Serie A

Sarà Spal-Atalanta a chiudere il quarto turno di campionato. La squadra di mister Leonardo Semplici ha inziato bene la stagione, forte di sei punti nelle prime tre partite prima della sconfitta con il Torino all’Olimpico. Gli emiliani sono partiti subito forte per provare a mettere in cassaforte la salvezza il prima possibile. L’Atalanta ha pagato lo scotto dell’eliminazione dall’Europa League nel passo falso con il Cagliari ma si è posta l’obiettivo di centrare ancora l’Europa concentrandosi sul campionato, dopo il pirotecnico pareggio contro la Roma, ora sfida la Spal per provare a ripartire e cominciare un nuovo campionato. Arbitra il match il fischietto di Marani da Aprilia.

QUI SPAL – A poche ore dalla sfida ci sono ancora parecchi dubbi da sciogliere da una parte e dall’altra. Semplici disegnerà la sua Spal come sempre con il consolidato 3-5-2. Tra i pali ci sarà Gomis e davanti a lui agiranno i tre centrali Cionek, Vicari e Felipe, quest’ultimo in vantaggio sull’ex Arsenal Djourou. Il regista a centrocampo sarà Valdifiori che ha ormai superato la concorrenza di Schiattarella, ai suoi fianchi l’ex di turno Kurtic a dare qualità alla manovra e il sempre affidabile Missiroli. Gli esterni saranno presidiata dal neo azzurro Lazzari e da Fares. Confermata in attacco la coppia Antenucci-Petagna, quest’ultimo alla prima contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

QUI ATALANTA – Tre dubbi anche per Gasperini. Ma iniziamo dalle certezze. Nessun cambio nella retroguardia a tre con i titolari Toloi, Palomino e Masiello davanti a Gollini, preferito a Berisha. In mezzo al campo De Roon e Freuler, un bel mix tra geometrie e tenacia, sono sicuri del posto. Poi iniziano i dubbi. A sinistra Gosens è in vantaggio su Adnan, a destra Castagne sembra poter scavalcare nelle gerarchie del tecnico nerazzurro Hateboer. La coppia in attacco sarà Gomez-Zapata con o Pasalic o Rigoni ad agire alle loro spalle. Solo panchina per Barrow, così come per Ilicic che dopo il problema ai linfonodi è tornato tra le convocazioni di Gasperini.

SPAL (3-5-2) – Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini.