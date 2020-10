Torino, è l’ora di Gojak e Bonazzoli: dal 1′ in Coppa Italia contro il Lecce

Marco Giampaolo vuole risollevare il suo Torino e in Coppa Italia prova a rilanciare gli arrivi del mercato: dal 1′ Gojak e Bonazzoli

Il Torino scende in campo alle 14 contro il Lecce in Coppa Italia. La squadra di Marco Giampaolo ha trovato il suo primo punto in Serie A contro il Sassuolo e proprio in coppa vuole rilanciare i gioielli arrivati dal mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, chance dal 1′ per il numero 10 Gojak e Bonazzoli.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (4-3-1-2): Milinkovic Savic; Singo, Bremer, Nkoulu, Murru; Gojak, Segre, Linetty; Lukic; Verdi, Bonazzoli.