Probabilità sorteggio Juventus, le percentuali: sarà sfida con l’Atletico?

Probabilità sorteggio Juventus, ecco le percentuali: Atletico Madrid più quotata, difficile un accoppiamento con l’Ajax. Tutte le possibilità

Cala il sipario sui gironi di Champions League, lunedì sarà tempo di accoppiamenti, ecco le probabilità sorteggio Juventus. Le 16 squadre qualificate alla fase ad eliminazione diretta scopriranno presto la loro avversaria per gli ottavi di finale. La Juve perde ma arriva prima nel Girone H, seconda in classifica il Manchester United, mentre per il Valencia si aprono le porte dei sedicesimi di Europa League. Alla Juve toccherà una squadra di seconda fascia tra le classificate per gli ottavi di finale, con Tottenham, Atletico Madrid e Liverpool come spauracchi da evitare. Le altre squadre sono Schalke, Ajax, Lione, Manchester United e Lione, ma naturalmente la Juventus non potrà pescare queste ultime due in quanto della stessa nazionalità e proveniente dallo stesso girone.

Al netto dei vincoli che avranno le altre prime classificate nella composizione del sorteggio, quali sono le squadre con maggiori chance di pescare la Juventus? Curiosamente sarà l’Atletico Madrid la squadra con maggiore probabilità che ha la Juventus di beccare nell’ottavo di finale della Champions, dall’alto del 18,51% di probabilità. Grandi chance anche per lo Schalke 04 con il 17,89%, al terzo posto Liverpool e Lione a pari merito 16,82%. Della stessa lunghezza d’onda anche il Tottenham con il 16,78%, meno chance per tutte per Ajax-Juventus con il 13,18%.