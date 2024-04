PSG Barcellona, Al-Khelaifi salta la cena UEFA con Laporta: il motivo

Ieri sera Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha saltato la cena UEFA con il presidente del Barcellona Joan Laporta: ecco il motivo

Tra PSG e Barcellona, che si sfidano questa sera nei quarti di Champions League, i rapporti diplomatici non sono dei più rosei: i parigini hanno infatti soffiato ai catalani sia Neymar che Messi in passato, colpi che hanno indispettito i blaugrana. Inoltre i due club sono su barricate opposte per quanto riguarda la Superlega, con gli spagnoli tra i principali – e unici con il Real Madrid attualmente – promotori, mentre Al-Khelaifi è presidente dell’ECA, alleato di Ceferin e contrario al progetto.

Per questo motivo ieri Al-Khelaifi non era presente alla cena di ordinanza della UEFA con i dirigenti catalani al ristorante Onor di Parigi? Come riportato da Mundo Deportivo il motivo è un altro ben più legittimo: oggi occorre infatti ʿīd al-fiṭr, la festa di fine del Ramadan, una delle più importanti del calendario islamico, e il presidente qatariota, con un messaggio scritto a Laporta e alla dirigenza del Barça, si è scusato per la sua assenza, motivata da questioni religiose. Nonostante la diplomazia zoppiccante, conclude Mundo Deportivo, questa volta non ci saranno sicuramente strascichi.