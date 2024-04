PSG, Barcola: «Quando giochiamo così siamo inarrestabili»

Bradley Barcola, esterno offensivo del PSG, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Barcellona

Bradley Barcola, classe 2002 del PSG, è stato tra i migliori in campo della sfida contro il Barcellona facendo prima espellere Araujo e successivamente fornendo l’assist vincente per Dembelè. Ecco le sue dichiarazioni.

VINCERE – «Ci siamo detti che eravamo venuti per vincere, abbiamo lavorato molto durante la settimana per farlo. Eravamo tatticamente pronti, lo avete visto oggi. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Lavoriamo da squadra sia in fase difensiva che in fase offensiva; quando giochiamo in questo modo, penso che siamo inarrestabili. La chiave secondo me è stata l’intensità»

TIFOSI – «Abbiamo avuto molto sostegno da parte dei tifosi, anche dopo la sconfitta dell’andata, quindi dovevamo ringraziarli. Sono stati con noi dall’inizio alla fine e dovevamo festeggiare con loro»

OBIETTIVI – «Ho fatto un’ottima scelta venendo qui, non avevo dubbi. Sono davvero molto felice, molto orgoglioso di essere parigino oggi e spero che andremo il più lontano possibile»