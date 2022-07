PSG, dalla Francia assicurano: la prossima settimana fumata bianca per Scamacca. Ultime

Dalla Francia sono sicuri: Gianluca Scamacca diventerà un nuovo giocatore del PSG. I dettagli dell’affare e le ultime novità

Come riferito da Le Parisien, il PSG sarebbe ad un passo dal mettere a segno il colpo Gianluca Scamacca.

La fumata bianca per l’attaccante dovrebbe arrivare settimana prossima su una base di 50 milioni di euro. Trattative con il Sassuolo in via di definizione e affare che appare ormai indirizzato a completarsi.