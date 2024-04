Psg Donnarumma, la contestazione dei tifosi

Donnarumma è finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta interna del Psg contro il Barcellona in Champions

Il portiere classe ’99 è finito al centro di una contestazione da parte dei tifosi per due dei tre gol subiti nella notte del Parco dei Principi. Il 3 in pagella assegnatogli da L’Équipe, che lo ha definito “incorreggibile”, arriva così come ennesima critica al portiere azzurro.