PSG, Galtier: «Donnarumma non tra i migliori al mondo, Verratti…»

Le parole di Christophe Galtier, allenatore del PSG, sulla stagione di Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti

Christophe Galtier ha parlato di Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti in conferenza stampa in vista della sfida tra PSG e Auxerre.

PAROLE – «Gigio è soprattutto un grande professionista e sta migliorando nella lettura del gioco. Lo vedo più deciso nel leggere le traiettorie. È un grande punto di forza, occupa tanto spazio, ha grandi riflessi e fa parate decisive. Sta iniziando a dirigere la sua difesa ma ha bisogno di essere ancora più aggressivo. Non può ammettere, quando siamo in vantaggio 3-0, di subire gol, deve essere più esigente con se stesso, ma anche con i compagni, per diventare uno dei migliori portieri del mondo. Verratti? È un giocatore importante. Quando non c’è si vede e lo si avverte in partita. Come tutta la squadra, a un certo punto ha avuto una flessione. Il crollo è coinciso con l’assenza di molti titolari ma trovo che le critiche nei suoi confronti siano piuttosto severe rispetto a quello che fa sul campo».