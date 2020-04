PSG, Herrera: «Neymar ha dato molto per il gruppo, è un top player»

Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha svelato un retroscena su Neymar e le sue doti di leadership all’interno dello spogliatoio

Intervistato da Canal+, Ander Herrera ha esaltato le doti di trascinatore di Neymar, svelando un aneddoto sul doppio confronto fra PSG e Borussia Dortmund.

«E’ stato fantastico. Ricordo che dopo la partita di Dortmund, loro hanno festeggiato la vittoria come se avessero vinto la Champions League. Abbiamo pensato che fosse molto importante vincere contro di noi. Questa situazione ha dato al gruppo molti, molti punti di forza. Ricordo ad esempio che Neymar ha fatto molto per il gruppo durante il periodo fra la gara di andata e quella di ritorno. Era molto concentrato. Ha portato tutti con sé. Quando ho sentito alcuni giornalisti affermare che Neymar non stava pensando al PSG, ho visto cosa ha fatto in quel periodo. E’ stato incredibile. Neymar ha dato molto per il gruppo. Un giocatore di livello mondiale che pensa molto al gruppo».