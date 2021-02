Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta per 3-2 contro il Lorient. Ecco le sue parole

Le assenze non possono essere una scusa secondo Mauricio Pochettino a cui il Paris Saint-Germain può aggrapparsi per giustificare la sconfitta per 3-2 contro il Lorient.

VERRATTI – «Verratti è sicuramente importante per noi ma dobbiamo imparare a giocare anche senza i nostri top. La prossima partita la giocheremo senza Neymar e di nuovo Verratti. Bisogna sempre trovare una soluzione. Oggi abbiamo perso ma non possiamo nasconderci dietro la scusa che mancava un giocatore».