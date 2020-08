Psg, la carica di Paredes: «Vogliamo portare la Champions League a casa»

Il centrocampista del Psg, Leandro Paredes, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Champions contro il Bayern Monaco

Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole:

FINALE – «C’è tanta gente che è qui da tanti anni e non ha mai potuto giocare partite del genere. Speriamo di fare una grande finale per portare questo trofeo a casa. Arriviamo bene. Entrambe le squadre hanno una grande rosa e hanno fatto di tutto per arrivare a giocarsi la finale. Sappiamo che il Bayern Monaco è una squadra forte e vedremo sicuramente una grandissima finale».

STELLE PSG – «A noi importa poco chi fa gol. Abbiamo sicuramente una squadra forte e delle stelle come dite voi giornalisti ma, come dicevo, a noi non importa chi fa gol perché ci interessa solamente vincere».

SABATINI – «Dice che ho un gran tiro da fuori? Sono consapevole che Walter ha un buon giudizio su di me perché me lo diceva sempre quando ero a Roma e anche quando sono andato via. Lo ringrazierò per sempre perché è stata una persona molto importante per la mia carriera».