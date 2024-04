PSG, Luis Enrique: «Insulti di Mbappé? Bugie e speculazioni»

Luis Enrique ha parlato da allenatore del Paris Saint Germain del caso Mbappé che tiene banco in Francia, non solo a Parigi

Il Paris Saint-Germain si prepara alla semifinale della Coppa di Francia con il Rennes, ma in conferenza stampa l’argomento Mbappé tiene banco. Ecco le parole del tecnico dei parigini Luis Enrique.

INSULTI – «È curioso vedere come una bugia possa generare tutte queste cose. Qualcuno si è inventato un insulto e da lì sono partite speculazioni di ogni genere. Io sono contento di Kylian che si sta comportando molto bene, tutto il resto non mi interessa, penso solo a dare il meglio per la squadra. Era visibilmente arrabbiato? Ho 53 anni, ho molta esperienza»

SCADENZA – «Vorrei solo che finisse meravigliosamente bene per il Psg e per Kylian. Siamo tutti sulla stessa barca e ora pensiamo alla Coppa di Francia. La finale è a un passo e raggiungerla è un grande stimolo, quindi mi aspetto dai ragazzi una grande prestazione»