PSG, Marquinhos: «La pressione per noi è normale. Siamo tra le big»

Marquinhos, capitano del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bruges

Marquinhos, capitano del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bruges. Le sue dichiarazioni.

«Non c’è una pressione più alta. La viviamo per tutto l’anno, quando giochi per il PSG è normale. L’obiettivo è sempre lo stesso; con la rosa e i giocatori che abbiamo, la gente vorrà guardare le nostre partite ma non c’è pressione extra. Certo, facciamo parte delle migliori squadre d’Europa ma non dirò qui che il PSG è la migliore del mondo e la squadra da battere. Siamo qui per difendere la nostra posizione. Combatteremo in campo come se fosse l’ultimo giorno della nostra vita».