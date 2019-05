Psg, Mbappé spaventa i tifosi. Il club risponde: “Ci uniscono legami forti”

Mbappé si dice pronto ad assumersi nuove responsabilità e spaventa il Psg. Il club: “Ci uniscono legami forti, facciamo la storia”

Kylian Mbappé è, come ormai da diversi anni, uno degli uomini più chiacchierati in ambito mercato. Il talento si è messo in mostra nelle ultime stagioni col Psg ed è inevitabile che le grandissime europee abbiano posato gli occhi su di lui. A mettere in bilico il futuro ci ha pensato il giocatore stesso, che ha anche ribadito la sua fiducia nella squadra: «Credo sia giunto il momento di assumermi maggiori responsabilità. Spero sia al Psg, e mi farebbe piacere, oppure altrove con un altro progetto».

Puntuale la replica del club di Al Khelaifi, che ha voluto “tranquillizzare” i tifosi. “Legami molto forti uniscono Mbappé e il Psg da due anni a questa parte e questa storia continuerà anche nella prossima stagione. L’ambizione condivisa è quella di fare la storia del calcio europeo, nell’anno dei 50 anni di storia del club“, si legge in una nota pubblicata sul profilo Twitter transalpino.