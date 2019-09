Psg, Neymar aiutato da una clausola FIFA: ecco a che prezzo può partire

Alla fine, volente o nolente, Neymar dovrà passare almeno un’altra stagione al Paris Saint Germain. Ma la FIFA corre in suo aiuto

Alla fine del mercato Neymar è rimasto, controvoglia, al Paris Saint Germain. La stella brasiliana dovrà aspettare almeno un’altra stagione per liberarsi da quella che può definirsi una “prigione dorata parigina”.

Tutto rinviato alla prossima estate quando, come rivela El Mundo Deportivo, potrebbe esserci addirittura la FIFA ad aiutargli a liberarsi, grazie ad una normativa che prevede il calcolo di una cifra dietro la quale il PSG non potrebbe fare altro che accettare. Questa clausola tutela i calciatori e scatta al terzo anno di contratto in un club, sempre se gli stessi- nel medesimo periodo – non abbiano firmato rinnovi. Il caso del brasiliano, appunto, e la cifra – si legge – graviterebbe attorno ai 170 milioni di euro.