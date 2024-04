PSG, buone notizie per Rico: dopo il coma, può tornare in campo

Dopo la tragica notizia del coma, emergono aggiornamenti confortanti su Sergio Rico. Il portiere del PSG ora può tornare in campo

Sergio Rico, portiere del PSG, era entrato in coma per 26 giorni ma l’incidente a cavallo sembra aver avuto fortunatamente una piega positiva. Infatti, l’estremo difensore si è risvegliato e ora può tornare presto in campo.

Secondo RMC Sport, il 30enne spagnolo ha ricevuto l’autorizzazione dello staff medico per tornare sul rettangolo verde dopo il grosso spavento. Il portiere è anche in scadenza di contratto.