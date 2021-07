Psg, Pochettino: «Hakimi si sta inserendo nel migliore dei modi»

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Psg ha avuto modo di parlare di Hakimi, neo acquisto del club parigino

In conferenza stampa, Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, ha avuto modo di parlare di Achraf Hakimi. Grande entusiasmo per il tecnico argentino, contento di avere il marocchino a sua disposizione:

«È un giocatore che offre diverse opzioni, soprattutto in fase offensiva. Ha grandi qualità a livello fisico, ha segnato tante reti in carriera, anche nell’ultima stagione all’Inter. Si sta adattando molto bene. Purtroppo, come tanti qui al PSG, ha avuto il Covid, ma si sta riprendendo e si sta inserendo nel migliore dei modi».