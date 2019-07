PSG, rifiutata la super offerta del Barcellona per Neymar: i dettagli della nuova pagina della contesa

Il Paris Saint-Germain continua a lanciare messaggi eloquenti per il suo gioiello Neymar. Il Barcellona le sta provando tutte per far tornare ad indossare la maglia blaugrana al talento brasiliano, per ora senza successo.

I parisiens avrebbero infatti addirittura rifiutato un’offerta molto interessante: come contropartite il Barça avrebbe inserito Rakitic, Coutinho e 40 milioni, prontamente rifiutati dal PSG. Il croato, come ha dichiarato ieri l’allenatore Valverde, potrebbe non essere più fondamentale per il futuro del club spagnolo. Lo riporta L’Equipe.