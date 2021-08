PSG, rifiutati 160 milioni dal Real Madrid per Mbappé: i parigini chiedono una cifra choc

Il PSG ha rifiutato l’offerta da 160 milioni da parte del Real Madrid per Kylian Mbappé. I parigini accetterebbero solo una cifra choc

Nella serata di ieri è arrivata la notizia dell’offerta da 160 milioni del Real Madrid al PSG per Kylian Mbappé. Una proposta che sarebbe stata rifiutata dai parigini, che ritengono la cifra ancora troppo bassa per lasciar partire il fenomeno francese. I Blancos, però, non hanno intenzione di mollare forti anche del desiderio dell’attaccante di trasferirsi in Spagna.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il PSG accetterebbe di sedersi al tavolo delle trattative solo se il Real Madrid dovesse alzare l’offerta e mettere sul piatto oltre 200 milioni di euro. Il presidente Al-Khelaifi non ha intenzione di cedere con facilità Mbappé, nonostante il contratto in scadenza il prossimo anno.