PSG, senti Owen: «Squadra più debole con Neymar, Messi e Mbappé»

L’ex attaccante inglese Michael Owen va controcorrente e dà un parere negativo sul tridente del PSG Neymar-Messi-Mbappé

Il tridente delle meraviglie Neymar-Messi-Mbappé non ha convinto alla sua prima uscita contro il Club Brugge, nell’1-1 in Champions League. E Michael Owen, ex attaccante inglese, ai microfoni di BT Sport ha dato un parere negativo sul trio.

«Ovviamente noi tutti ammiriamo quei tre davanti. Messi, Neymar e Mbappé sono dei fenomeni. Però io dico che con loro tre il PSG è più debole. Non capisco perché tutti dicano che i parigini siano favoriti per la Champions. Io credo che le squadre inglesi siano decisamente superiori. In ogni caso credo che la vera differenza al PSG per vincere la Champions possano farla Donnarumma e Sergio Ramos per la difesa e non Messi».