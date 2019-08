Psg, Tuchel si coccola Neymar: «Lo aiuterò a rientrare nello spogliatoio»

Psg, Tuchel a sorpresa decide di placare le voci di mercato su Neymar: ecco le parole del tecnico dei francesi

Tuchel potrebbe aver fatto la mossa decisiva. Ecco le sue parole su Neymar in conferenza stampa, riportate da Gianluca Di Marzio: «Neymar ha ripreso ad allenarsi col gruppo, ma non è ancora al cento per cento: è un mio giocatore e ha ancora tre anni di contratto

«È un ragazzo sensibile. Lo proteggerò e lo aiuterò a rientrare nello spogliatoio nel miglior modo possibile. Se non succederà nient’altro, rimarrà qui».