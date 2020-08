Psg, Tuchel: «Sono esausto e felice. Siamo qui per vincere la finale»

L’allenatore del Psg, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions contro il Bayern Monaco

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni:

EMOZIONE – «Siamo qui per giocare la finale e vincerla. Ovviamente è la sfida più grande della mia carriera. E’ difficile descrivere le mie emozioni: sono esausto e felice. Non faremo niente di speciale, perché la partita è già speciale».

VERRATTI – «L’infortunio subito da Marco Veratti è stato un causato da un colpo, non si tratta di una problema muscolare e questo minimizza i rischi. Lui sta abbastanza bene, è un caso simile a quello capitato a Kylian Mbappé. Se è al 100% e pronto a disputare 120 minuti? Ovviamente no, ma la domanda è se è pronto a giocare, e la risposta è sì, a meno di ricadute in allenamento. Domani mattina valuteremo se è il caso di farlo partire titolare oppure no».

NAVAS – «La situazione di Keylor Navas è diversa: dopo vedremo se si potrà allenare per la prima volta dall’infortunio e poi si tratterà di decidere, o sì o no. Lo capiremo dopo l’allenamento».

PRIMA FINALE PER IL PSG – «Parlo molto con Keylor Navas, lui ha vinto questa competizione tante volte ne abbiamo parlato anche prima della semifinale. Anche Angel di Maria e Neymar hanno già vinto la Champions League: credo che le squadre come il Bayern Monaco, che sono abituate a giocare questo genere di gare, abbiano in finale un leggero vantaggio dato dall’abitudine a disputarle. Detto questo, non credo che debba essere un vantaggio decisivo».