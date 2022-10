Con la maglia del Psv Xavi Simons flirta con i record di van der Kuijlen in Eredivisie: il talentino olandese si sta rivelando un predestinato

Otto gol in dieci partite, Xavi Simons sta già lasciando in Eredivisie con il Psv. Buono, ma non eccelso penserete. Sacrosanto, se parlassimo di un ragazzo con tanti anni di carriera alle spalle. Eppure il protagonista è un giovane alla prima annata da professionista. Per quanto il suo nome circoli da anni, non era scontato potesse avere un impatto del genere con i Boeren.

Domenica ancora una volta è stato decisivo. La doppietta all’Utrecht (guarda gratis su Mola gli highlights della partita) l’ha portato nella leggenda del calcio olandese. Con i suoi due gol Xavi Simons si è messo sulla scia di Van der Kuijlen, il miglior marcatore della storia del campionato. Con i due gol segnati, l’ex Barcellona e Psg è diventato il secondo marcatore più giovane nella storia dell’Eredivisie ad aver mai segnato 8 reti nelle prime 10 giornate. A 19 anni nessuno ce l’aveva mai fatta. L’unico più giovane di lui era appunto van der Kuijlen, che ci riuscì all’età di 17 anni.

Ora Xavi Simons sicuramente provare a superarlo e lo sperano anche i tifosi del Psv, che sognano di tornare a vincere l’Eredivisie. L’impatto del classe 2003 è stato impressionante e ora viene solo da chiedersi dove potrà arrivare. Nel giro di poche settimane sfiderà l’Arsenal in Europa League e l’Ajax in Eredivisie: due sfide in cui si potrà testare la sua maturità. Due sfide che vorrà vincere sicuramente.