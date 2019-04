Bologna, Pulgar esulta dopo la doppietta: «Continuiamo così e ci salviamo»

Il centrocampista del Bologna felice per la prestazione della squadra: «Siamo molto uniti, anche chi sta fuori entra molto bene»

Erick Pulgar, autore di una doppietta su rigore, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria per 3-0 contro il Chievo: «Siamo una squadra molto unita, anche chi sta fuori entra molto bene. Come del resto ho fatto io contro il Sassuolo, quando sono entrato per battere il rigore. Dedico la doppietta alla mia famiglia, a mio fratello».

Pulgar continua: «Salvezza? Abbiamo un gran carattere, dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Adesso pensiamo alla Fiorentina».