Qatar 2022, sospeso Lahoz, l’arbitro di Argentina-Olanda

L’arbitro della discordia di Argentina Olanda, lo spagnolo Lahoz, è stato sospeso per la pessima direzione di gara

La sua direzione di gara durante Argentina Olanda non è piaciuta, riuscendo a scontentare tutti quanti. Per questo motivo la FIFA ha deciso di sospendere Lahoz, l’arbitro del quarto di finale più discusso di Qatar 2022.

Come riportato dall’agenzia stampa argentina Telam, le indagini della FIFA si prefiggono di accertare eventuali comportamenti scorretti e sanzionabili di giocatori e dirigenti. Durante la sua direzione ha ammonito 14 giocatori e in più non è riuscito a gestire con autorevolezza le risse in campo tra i giocatori delle due squadre.