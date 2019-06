Qatar-Argentina, la centralità di De Paul nel sistema di Scaloni

Rodrigo De Paul è stato impiegato come mezzala destra in Qatar-Argentina. Il giocatore dell’Udinese ha disputato una buona prova

Nel 4312 di Qatar-Argentina, Scaloni ha utilizzato Rodrigo De Paul nell’insolita posizione di mezzala destra. Il giocatore dell’Udinese ha fatto bene: oltre ad avere toccato tanti palloni (72 passaggi totali, solo Paredes ha fatto meglio), ha dato dinamicità alla manovra.

Quando Messi si abbassava, andava ad aggredire la profondità. Forse avrebbe potuto incidere un po’ di più in fase di rifinitura: un solo passaggio chiave per il giocatore dell’Udinese. Bene quindi nella manovra, ma non tanto pericoloso negli ultimi metri.