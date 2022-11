Qatar, Sanchez: «Dobbiamo essere più concreti quando abbiamo il pallone»

Il Ct del Qatar, Felix Sanchez, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta all’esordio contro l’Ecuador ai Mondiali

Il Ct del Qatar, Felix Sanchez, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta all’esordio contro l’Ecuador ai Mondiali. Le sue dichiarazioni:

«L’Ecuador ha messo in campo le proprie armi e noi non è che non volessimo attaccare ma loro con le loro idee ci hanno costretto a giocare così. Dobbiamo difenderci meglio ed essere più concreti quando abbiamo il possesso del pallone».