Quale futuro per la Nazionale? Ferri: «Risolvere contrasti con la Serie A. Ci finiamo in mezzo tutti: stiamo perdendo una generazione»

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha commentato l’umiliante eliminazione dell’Italia dalla corsa ai Mondiali. Ecco le sue parole.

IL FUTURO DELLA NAZIONALE – «Abbiamo avuto dei Mondiali con risultato fallimentare, al termine dei quali allenatore e presidente federale si sono dimessi, seppur con tempistiche differenti. È evidente che sia molto facile fare al stessa cosa: via tutti e si riparte. Ci sono 2 aspetti. L’aspetto dell’allenatore, che ha certamente responsabilità. Io penso che Mancini si assumerà le sue responsabilità e rimetterà il suo mandato. L’altro aspetto è quello del Presidente federale. Fossi in lui respingerei le dimissioni di Mancini. Una delle idee sul tavolo è di puntare su una grande bandiera del calcio italiano come Cannavaro probabilmente con un DT come Marcello Lippi. Non è e non sarà l’unica ipotesi sul tavolo. Secondo me è giusto confermare la fiducia, ma d’altronde Gravina, se se la vuole meritare, deve rilanciare la sua azione e deve fare proposte per il calcio italiano».

LA LOTTA TRA FIGC E SERIE A – «Tra queste trovare un accordo con la parte più importante del calcio italiano, la Serie A. Oggi parte della Serie A non è in sintonia con il Presidente federale. Il movimento è in crisi nonostante il miracolo dell’europeo: questo nodo non può più essere evitato e deve essere risolto. Tutti ci finiscono in mezzo: stiamo perdendo una generazione di tifosi italiani. Senza un accordo per il calcio italiano non si può superare questo momento. Gravina può farlo, ma ci vorrà un rilancio della sua azione. La strada fatta fino ad oggi non è sufficiente».