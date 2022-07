Scoprire quali sono le slot che offrono maggiori guadagni è uno degli obiettivi principali di tutti coloro che vogliono sperimentare il divertimento offerto dai casinò, online e offline.

Di sicuro le slot fanno parte del novero dei giochi più apprezzati e che riscuotono il maggior gradimento, visto che offrono la possibilità di guadagnare importi decisamente consistenti.

La semplicità di questa tipologia di gioco è uno dei punti a favore delle slot, che richiedono solo di ottenere una combinazione in sequenza di simboli vincenti. Ecco perché vale la pena di provare a capire quali sono i casinò online autorizzati a operare in Italia che offrono i guadagni più interessanti. Ebbene, in questo elenco vale la pena di citare nomi come quelli di:

888

Star Casino

Snai

7bit casino

Ma anche Spinsamba, Voglia di Vinecer e Woo Casinò sono nomi che vale la pena di tenere in considerazione se si è in cerca di piattaforme – per così dire – molto redditizie. Ma che cosa vuol dire, di preciso, che una slot paga di più rispetto a un’altra? A questo proposito è necessaria una precisazione.

In linea di massima si dovrebbe privilegiare un titolo che paga più spesso importi tutto sommato contenuti rispetto a uno che, invece, offre vincite più consistenti ma con una frequenza inferiore. È fondamentale che il payout sia superiore o uguale al 90%, dato che questo è un valore imposto per legge. Ovviamente tale valore si calcola su migliaia di giocate.

Le slot online per altro pagano molto di più rispetto a quelle offline, per le quali il payout si aggira attorno al 75%.

Casinò online e RTP: alcuni esempi

Nel caso di Star Casinò, l’RTP è del 97%, mentre per Voglia di Vincere è del 93%; per Snai si risale al 95%. Questi sono solo alcuni esempi fra i tanti che possono essere citati e di cui è opportuno essere consapevoli in previsione di una scelta che si riveli oculata e soddisfacente.

Ma a proposito: nel momento in cui si deve scegliere la piattaforma di gioco da utilizzare, quali sono le variabili su cui ci si deve basare per trovare la slot online da preferire? Dell’RTP si è già detto, mentre occorre citare anche i bonus che la singola slot mette a disposizione, il fornitore e la licenza del casinò. Ovviamente, in mancanza di tale licenza, la slot non deve essere nemmeno presa in considerazione.

Per quel che riguarda i fornitori, invece, ci sono case che producono una vasta gamma di titoli e che nel corso del tempo si sono guadagnati una reputazione ottima in termini di affidabilità.

I provider e le slot

Per esempio, IGT è il provider di slot come Western Belles, Family Guy, Wheel of Fortune: Ultra 5 Reels, Ocean Magic, Treasures of Troy, Transformers Ultimate Payback e Appolo Rising, mentre da NetEnt provengono Cosmic Fortune, Planet of the Apes, Lucky Angler, Secrets of Atlantis e Icy Wonders.

Molto noto è anche Playtech, che propone titoli come Thor: The Mighty Avenger, Batman & The Joker Jewels, Si Xiang, Deal or No Deal World, Hot Gems, Da Vinci’s Vault e Magic Slots. Bikini Island e Pool Shark sono, invece, slot di Habanero, che è noto anche per Tower of Pizza, Weird Science, The Grape Escape, Gold Rush e Monster Mash Cash. Infine, non si possono non citare NextGen e Novomatic: il primo è il provider di Robin Hood Prince of Tweets, Fire Hawk, Ever After, Cool Bananas, Green Lantern e Doctor Love, mentre dal secondo arrivano Burning Hot Sevens, Tales of Darkness: Full Moon, Crazy Birds, Kinights Quest e Wild Thing.

L’RTP

In precedenza abbiamo menzionato il valore dell’RTP, un argomento che è il caso di approfondire. Questa sigla è l’acronimo di Return To Player e sta a indicare, molto semplicemente, il payout, che – come accennato – si calcola su un numero elevato di giocate. In linea di massima, per capire se una slot paga poco o tanto ci si deve basare proprio sull’RTP: se è sotto al 94%, si parla di un RTP basso, mentre se è superiore al 96% lo si può considerare alto. Ipotizzando di avere a che fare con un titolo dal 96% di RTP, vuol dire che il 96% degli importi giocati viene ridistribuito tra i giocatori sotto forma di vincite, mentre solo il 4% rimane alla piattaforma.

Ovviamente non tutti i giocatori hanno diritto a una parte di quel 96%: in fin dei conti il bello delle slot online è proprio questo, no? È utile sapere che la legge obbliga i casinò online a pubblicare il valore di RTP che viene applicato, così come le regole del gioco e le tabelle dei pagamenti. Per esempio, Bason Samedi e Secrets of Atlantis possono essere considerate come due slot che pagano tanto, visto che il loro RTP è del 97%, mentre Kings of Chicago e Immortal Romance, che hanno un RTP di poco superiore al 95%, si possono ritenere comunque interessanti.

Payout, ma non solo

Non si deve, però, commettere lo sbaglio di pensare al payout come al solo aspetto da valutare per la scelta di un titolo. Un altro elemento che non può essere trascurato è quello relativo alla volatilità, che ha a che fare con il livello di rischio. Quando la volatilità è elevata, le vincite si verificano con una minore frequenza, ma sono di importi maggiori.

Al contrario, quando la volatilità è ridotta, le vincite avvengono più spesso, ma sono di entità inferiore. Non è detto, ovviamente, che una volatilità bassa assicuri guadagni per tutti. Inoltre, per scegliere una slot machine con soldi veri o slot machine gratis non bisogna ritenere che un titolo popolare è anche un titolo che garantisce vincite sicure.

Piuttosto, la popolarità è un aspetto da valutare in riferimento al livello di affidabilità del casinò online. Infine, un ultimo parametro a cui prestare attenzione è quello relativo al jackpot, che può essere scoperto attraverso la barra di ricerca che si trova sulla piattaforma. Il jackopt non è altro che il montepremi complessivo finale.