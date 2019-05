Superando 4-0 il Barcellona ad Anfield, il Liverpool ha conquistato la 9ª finale di Champions League della sua storia

La straordinaria rimonta del Liverpool ad Anfield contro il Barcellona di Lionel Messi ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati di calcio. Dopo il ko per 3-0 nella gara di andata al Camp Nou, il 4-0 in casa è valso alla squadra di Klopp la conquista dell’ennesima finale di Champions League della sua storia.

I reds sono infatti la squadra inglese che ha vinto per più volte la Champions League/Coppa dei Campioni: 5 su 8 finali complessive disputate. Per la precisione, quattro volte hanno alzato al cielo la Coppa dei Campioni e una volta la Champions League. Le tre finali perse sono arrivate contro 2 italiane e una spagnola: nel 1984-85 con la Juventus dopo i tragici eventi dell’Heysel di Bruxelles (1-0), nel 2006-07 contro il Milan in quel di Atene (2-1) e lo scorso anno contro il Real Madrid di Zinedine Zidane allo Stadio Olimpico di Kiev (3-1).

Passando ai successi, il primo trionfo è datato 1976-77 a Roma. Si gioca allo Stadio Olimpico. I ragazzi di Bob Paisley sconfiggono 3-1 il Borussia Mönchengladbach e si prendono il primo trofeo continentale della loro storia. Il secondo alloro arriva nel 1977-78, quando è il Bruges a cadere sotto i colpi degli inglesi, che si impongono grazie a una rete di Danglish nella ripresa. Nel 1980-81 la finale si gioca a Parigi e il Liverpool ha la meglio sul Real Madrid, per effetto del goal realizzato da Kennedy. Si passa a una finale sciagurata per la Roma, quella dell’Olimpico del 1983-84: 1-1 ai tempi regolamentari, poi vittoria dei Reds ai rigori con Grobbelaar che ipnotizza i giallorossi dal dischetto.

L’ultima vittoria è il più grande harakiri calcistico di sempre: Milan-Liverpool, Istanbul, 25 maggio 2005. Il Milan è avanti 3-0, nella ripresa viene raggiunto, e ai rigori vincono i britannici. Una rimonta che somiglia tanto a quella subita dal Barcellona nella sfida di ritorno di Anfield. I Reds hanno conquistato la 9ª finale di Champions League della loro storia, che potrebbe portare al 6° titolo continentale del loro palmares.

Quante Champions ha vinto il Liverpool