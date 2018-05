Quanti gol ha fatto Salah con il Liverpool: numeri impressionanti per l’egiziano ex Roma, che nella finale di Champions League contro il Real Madrid può incrementare il bottino

Quanti gol ha fatto Salah con il Liverpool? E’ questa la domanda più gettonata di tutti coloro che, in questa stagione, si sono innamorati del fenomenale fantasista egiziano. Il ritorno in Inghilterra, dopo due anni e mezzo vissuti in Italia, gli ha giovato. Ma è stato soprattutto il modo di giocare dei Reds ad esaltarne le qualità da contropiedista, da uomo letale in ripartenza, da animale da uno contro uno. Il tecnico Jurgen Klopp, sin da subito, non ha avuto dubbi: Salah è stato immediatamente messo al centro del gioco del Liverpool, sebbene la presenza di Coutinho nella prima parte di stagione avrebbe potuto oscurarne l’importanza. E invece Salah, con Firmino e Manè, ha stupito tutti. Non facendo rimpiangere la partenza di Coutinho in direzione Barcellona. Così si è preso lo scettro, con gol straordinari e giocate da fuoriclasse. Che lo proietteranno, senza alcun dubbio, fra i grandi favoriti per il Pallone d’oro 2018.

Iniziamo l’impressionante conteggio di gol di Mohamed Salah, di gran lunga il giocatore migliore della Premier League, ma anche di questa edizione della Uefa Champions League. In campionato, in trentasei partite, ha realizzato 32 gol, servendo undici assist. La conta delle prodezze di Salah si sposta alla massima competizione europea: dieci gol in dodici presenze (numero che arriva a undici conteggiando la rete realizzata nei preliminari giocati ad agosto contro l’Hoffenheim). Ma non finisce qui, perché Salah ha lasciato il segno anche in FA Cup, con un gol in una sola gara giocata. E chissà che cosa combinerà ai prossimi mondiali in Russia…

Quanti gol ha fatto Salah con il Liverpool